Главная
Португалия. Примейра
Команды
Порту
Тиаго Силва
Трансферы
€ 600 тыс
Тиаго Силва - трансферы
Порту
22 сентября 1984 (41)
#3 | Защитник
184 см | 77 кг
Бразилия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.26 / -
Флуминенсе
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Флуминенсе
Порту
Свободный агент
10.07.24 / 01.01.26
Челси
Флуминенсе
Свободный агент
28.08.20 / 10.07.24
ПСЖ
Челси
Свободный агент
14.07.12 / 28.08.20
Милан
ПСЖ
42 млн €
01.01.09 / 14.07.12
Флуминенсе
Милан
10 млн €
01.01.07 / 01.01.09
Динамо
Флуминенсе
2 млн €
01.01.06 / 31.12.06
Динамо
Флуминенсе
Аренда
01.07.05 / 01.01.07
Порту
Динамо
3,50 млн €
01.01.05 / 01.07.05
Жувентуде
Порту
2,50 млн €
Реакция Глушакова на лишний вес у новичка «Локомотива»
15:51
1
Онопко мог перейти в «Барселону»: «Не взяли, потому что я некрасивый»
15:41
5
«Зенит» и ЦСКА заинтересовались трансферной целью «Динамо»
15:30
1
Во Второй лиге появится команда из Луганска
14:58
9
Дзюба упрекнул «Локомотив»: «Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала»
14:48
9
Зидан объяснил, почему стал успешным тренером в «Реале»
14:38
ЦСКА готов купить Сауся у «Балтики», но при одном условии
14:28
4
Экс-жена Аршавина раскрыла подробности расставания с зенитовцем
14:14
3
Юран разочарован селекцией «Спартака»: «Очень сложно на все это смотреть»
13:56
5
Семак – об ужесточении лимита: «Про Лигу чемпионов можно забыть»
13:08
43
