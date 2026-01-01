Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Тиаго Силва - трансферы

Порту
22 сентября 1984 (41)
#3 | Защитник
184 см | 77 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.26 / -
Флуминенсе
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Флуминенсе
Порту
Свободный агент
10.07.24 / 01.01.26
Челси
Флуминенсе
Свободный агент
28.08.20 / 10.07.24
ПСЖ
Челси
Свободный агент
14.07.12 / 28.08.20
Милан
ПСЖ
42 млн €
01.01.09 / 14.07.12
Флуминенсе
Милан
10 млн €
01.01.07 / 01.01.09
Динамо
Флуминенсе
2 млн €
01.01.06 / 31.12.06
Динамо
Флуминенсе
Аренда
01.07.05 / 01.01.07
Порту
Динамо
3,50 млн €
01.01.05 / 01.07.05
Жувентуде
Порту
2,50 млн €
Главные новости
Реакция Глушакова на лишний вес у новичка «Локомотива»
15:51
1
Онопко мог перейти в «Барселону»: «Не взяли, потому что я некрасивый»
15:41
5
«Зенит» и ЦСКА заинтересовались трансферной целью «Динамо»
15:30
1
Во Второй лиге появится команда из Луганска
14:58
9
Дзюба упрекнул «Локомотив»: «Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала»
14:48
9
Зидан объяснил, почему стал успешным тренером в «Реале»
14:38
ЦСКА готов купить Сауся у «Балтики», но при одном условии
14:28
4
Экс-жена Аршавина раскрыла подробности расставания с зенитовцем
14:14
3
Юран разочарован селекцией «Спартака»: «Очень сложно на все это смотреть»
13:56
5
Семак – об ужесточении лимита: «Про Лигу чемпионов можно забыть»
13:08
43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 