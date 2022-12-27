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    Тиаго Силва - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Тиаго
    Фамилия Силва
    Команда Челси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 19' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    16'
    15.02.2023 1' - 90' Боруссия 1:0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    17'
    11.02.2023 1' - 90' Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 21 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -19' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Челси (Лондон)
    16'
    11.02.2023 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Челси (Лондон)
    03.02.2023 1' -90' Челси (Лондон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    21.01.2023 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Челси (Лондон)
    15.01.2023 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    12.01.2023 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:1 Челси (Лондон)
    05.01.2023 1' -90' Челси (Лондон) 0:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    01.01.2023 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Челси (Лондон)
    27.12.2022 1' -90' Челси (Лондон) 2:0 Борнмут (Борнмут)
    12.11.2022 7' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Челси (Лондон)
    06.11.2022 1' -90' Челси (Лондон) 0:1 Арсенал (Лондон)
    29.10.2022 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 4:1 Челси (Лондон)
    22.10.2022 1' -90' Челси (Лондон) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    19.10.2022 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:0 Челси (Лондон)
    16.10.2022 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:2 Челси (Лондон)
    01.10.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    38' 33'
    03.09.2022 1' -90' Челси (Лондон) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    76'
    30.08.2022 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Челси (Лондон)
    27.08.2022 1' -90' Челси (Лондон) 2:1 Лестер (Лестер)
    21.08.2022 1' -90' Лидс (Лидс) 3:0 Челси (Лондон)
    14.08.2022 1' -90' Челси (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    06.08.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Челси (Лондон)
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