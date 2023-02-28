«Челси» назвал диагноз травмированного Тиаго Силвы

Центральный защитник «Челси» Тиаго Силва прошел медицинское обследование.

38-летний футболист травмировался в воскресном матче с «Тоттенхэмом» (0:2).

У бразильца диагностировано повреждение связок колена. Сроки его восстановления пока неизвесты.

В этом сезоне Силва сделал 2 ассиста в 27 матчах.

Он рискует пропустить ближайшие игры, которые могут стать решающими для главного тренера «Челси» Грэма Поттера.

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