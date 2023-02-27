Поттеру дали два матча на исправление ситуации. «Челси» сыграет с «Лидсом» и «Боруссией» Д

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рискует потерять работу в марте.

Ему дали два матча на исправление ситуации – против «Лидса» в АПЛ (4 марта) и дортмундской «Боруссии» (7 марта) в Лиге чемпионов.

Руководство клуба продолжает поддерживать 47-летнего англичанина, однако футболисты сомневаются в тренере.

Ранний вылет команды из ЛЧ может стать «точкой невозврата».

«Челси» идет на 10-м месте в АПЛ после 24 туров.

Поттер возглавил команду в сентябре 2022 года.

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