Поттеру дали два матча на исправление ситуации. «Челси» сыграет с «Лидсом» и «Боруссией» Д

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рискует потерять работу в марте.
Ему дали два матча на исправление ситуации – против «Лидса» в АПЛ (4 марта) и дортмундской «Боруссии» (7 марта) в Лиге чемпионов.
Руководство клуба продолжает поддерживать 47-летнего англичанина, однако футболисты сомневаются в тренере.
Ранний вылет команды из ЛЧ может стать «точкой невозврата».
- «Челси» идет на 10-м месте в АПЛ после 24 туров.
- Поттер возглавил команду в сентябре 2022 года.
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Источник: The Telegraph