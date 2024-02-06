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    • Почеттино прокомментировал резонансные слова жены Тиаго Силвы

    Почеттино прокомментировал резонансные слова жены Тиаго Силвы

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на слова Изабеллы Силвы – супруги защитника Тиаго Силвы.

    • После домашнего поражения от «Вулверхэмптона» (2:4) она написала в соцсетях: «Время для изменений. Если ждать дальше, будет поздно».
    • Есть две версии, кому это было адресовано: первая – призыв к мужу сменить команду, вторая – намек на необходимость увольнения Почеттино.

    «Тиаго сегодня пришeл обсудить ситуацию со мной. Я не собираюсь раскрывать детали нашего общения, но самое главное что он пришeл сам.

    Мы в отличных отношениях с самого начала нашего знакомства, так что всe нормально. Это был личный разговор», – сказал Почеттино.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    06.02.2024 17:35
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    Комментарии (1)
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    LOKOfanatik19
    1707231159
    Еще одно поражение и досвидос. После Шпор так и не смог в должной мере норм поработать.
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