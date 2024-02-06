Почеттино прокомментировал резонансные слова жены Тиаго Силвы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на слова Изабеллы Силвы – супруги защитника Тиаго Силвы.

После домашнего поражения от «Вулверхэмптона» (2:4) она написала в соцсетях: «Время для изменений. Если ждать дальше, будет поздно».

Есть две версии, кому это было адресовано: первая – призыв к мужу сменить команду, вторая – намек на необходимость увольнения Почеттино.

«Тиаго сегодня пришeл обсудить ситуацию со мной. Я не собираюсь раскрывать детали нашего общения, но самое главное что он пришeл сам.

Мы в отличных отношениях с самого начала нашего знакомства, так что всe нормально. Это был личный разговор», – сказал Почеттино.