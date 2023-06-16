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    • Тиаго Силва назвал шесть месяцев в России одним из худших периодов в жизни

    Тиаго Силва назвал шесть месяцев в России одним из худших периодов в жизни

    Защитник «Челси» Тиаго Силва высказался о периоде выступлений в России.

    «Я провeл шесть месяцев в России. Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. Мне просто приснилось, что так будет, но я не был уверен.

    Я перешeл в московское «Динамо» на правах аренды из «Порту», и во время предсезонки мне внезапно стало очень плохо. Мне сделали несколько анализов, и было подтверждено, что у меня туберкулeз и что он уже сильно прогрессирует. Из-за того, насколько запущенным было заболевание, врачи решили, что для меня будет лучше остаться в больнице на лечение.

    Врачи в России хотели провести операцию на моем лeгком. При этом я точно знаю, что больше никогда бы не смог бы играть в футбол.

    Решение было принято. Мой адвокат договорился о том, чтобы я выписался из больницы в России и смог завершить своe лечение в Португалии. Это было действительно важно для меня.

    Я пробыл там ещe три месяца. Каждый день принимал лекарства и совершал ежедневные прогулки. Это было долгое ожидание. Но в конце концов у меня появилась возможность обратиться к специалисту, и он сказал мне, что я должен сохранять спокойствие. Спокойствие?! Как я мог оставаться спокойным?

    Затем, через некоторое время, он сказал мне то, что я так отчаянно хотел услышать. Я мог бы вернуться к игре в футбол и осуществить свою мечту. Как только я преодолел трудный период в своей жизни, я понял, что одержу победу.

    Не только в том, что осуществил свою мечту, своe предназначение играть в футбол, но и в том, что выиграл все титулы, к которым стремился и о которых мечтал», – цитирует Силву пресс-служба «Челси».

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    Источник: «Чемпионат»

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