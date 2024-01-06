Тиаго Силва рассказал, как чуть не умер в «Динамо»

Защитник «Челси» Тиаго Cилва рассказал, как заболел туберкулезом в «Динамо».

Cилва был в Москве в 2005 году.

Он не провел за «Динамо» ни матча.

Больше всего матчей в карьере Тиаго Cилва провел за «ПСЖ» (2012-2020 годы).

«Я бы не добился того, что имею сейчас, если бы был ментально слабым. Мне нужно было быть сильным в одном из самых сложных единоборств в жизни.

Я уехал из Бразилии, когда был совсем юн. У меня был шанс перейти в московское «Динамо». Там я много тренировался с болью в груди. Не понимал, что происходит. Тогда я почти умер.

Врач поднес рентгеновский снимок к свету. И там была видна огромная дыра в моем легком. Если бы с диагнозом чуть затянули, то вылечить меня уже было нельзя.

Я провел в больнице шесть месяцев. Я был один. Это было ужасно. Я был так далеко от семьи, находившейся в Бразилии.

Пережить туберкулез… Эти шрамы никогда не заживут. Люди говорят, что я выиграл много трофеев, но самое большое достижении в жизни, которым я больше всего горжусь, было то, что я справился с туберкулезом», – рассказал Cилва в документальном фильме от Netflix.

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