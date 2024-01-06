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    Тиаго Силва рассказал, как чуть не умер в «Динамо»

    Защитник «Челси» Тиаго Cилва рассказал, как заболел туберкулезом в «Динамо».

    • Cилва был в Москве в 2005 году.
    • Он не провел за «Динамо» ни матча.
    • Больше всего матчей в карьере Тиаго Cилва провел за «ПСЖ» (2012-2020 годы).

    «Я бы не добился того, что имею сейчас, если бы был ментально слабым. Мне нужно было быть сильным в одном из самых сложных единоборств в жизни.

    Я уехал из Бразилии, когда был совсем юн. У меня был шанс перейти в московское «Динамо». Там я много тренировался с болью в груди. Не понимал, что происходит. Тогда я почти умер.

    Врач поднес рентгеновский снимок к свету. И там была видна огромная дыра в моем легком. Если бы с диагнозом чуть затянули, то вылечить меня уже было нельзя.

    Я провел в больнице шесть месяцев. Я был один. Это было ужасно. Я был так далеко от семьи, находившейся в Бразилии.

    Пережить туберкулез… Эти шрамы никогда не заживут. Люди говорят, что я выиграл много трофеев, но самое большое достижении в жизни, которым я больше всего горжусь, было то, что я справился с туберкулезом», – рассказал Cилва в документальном фильме от Netflix.

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    Источник: телеграм-канал «Советского спорта»

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    06.01.2024 20:13
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    Комментарии (4)
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    Napaleon Banapart
    1704562096
    Я считал что футболисты два раза в год как минимум проходят углублённый медосмотр.(на сборах) Не медик но уверен что история с бразильским колоритом и размахом затемнения на флюорографии лёгких Тиаго Силвы
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    Таврида
    1704565688
    "Тогда я почти умер" Так ты должен Динамо десятину с доходов отваливать за чудесное воскрешение
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1704575176
    Конечно, если бы я оказался в динаме, то точно бы умер. Там почти никто не выживает. Силве ещё повезло.
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    DMитрий
    1704586888
    Про эту историю знаю. И не вспомнил бы, если не эта статья. Единственное могу сказать, что Тиаго мог бы с благодарностью вспоминать тот случай и нашу медицину. По страховке или без, но за 6 месяцев на ноги поставили. Просто скажи СПАСИБО РОССИЯ. За такой срок любого (если не ошибаюсь) смертного лечат у нас бесплатно.
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