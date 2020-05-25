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Маттео Стоппа
Статистика
Маттео Стоппа - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 2000 (26), Бьелла
#19 | Нападающий
174 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катанцаро
26
0
2
3
0
Сампдория
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 1/2 финала
Кремонезе
4 : 0
25.05.2024
Катанцаро
84' - 90'
Италия. Серия В, 1/2 финала
Катанцаро
2 : 2
21.05.2024
Кремонезе
90' - 90'
Италия. Серия В, 1/4 финала
Катанцаро
4 : 2
18.05.2024
Брешиа
71' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
1 : 3
10.05.2024
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
59' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
3 : 2
01.05.2024
Венеция
80' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Катанцаро
0 : 0
20.04.2024
Кремонезе
77' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Модена
1 : 3
12.04.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Катанцаро
1 : 2
06.04.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Парма
0 : 2
01.04.2024
Катанцаро
87' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Брешиа
1 : 1
16.03.2024
Катанцаро
82' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Катанцаро
0 : 1
09.03.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Козенца
0 : 2
03.03.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Катанцаро
2 : 0
27.02.2024
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Циттаделла
1 : 2
24.02.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Катанцаро
2 : 2
17.02.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Катанцаро
3 : 2
10.02.2024
Асколи
1' - 71'
Италия. Серия В, 23 тур
Специя
1 : 1
03.02.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Катанцаро
1 : 1
26.01.2024
Палермо
86' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Феральписало
3 : 0
20.01.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
5 : 3
12.01.2024
Лекко
86' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Реджана 1919
1 : 0
26.12.2023
Катанцаро
83' - 90'
87'
Италия. Серия В, 18 тур
Катанцаро
2 : 3
23.12.2023
Брешиа
64' - 90'
72'
Италия. Серия В, 17 тур
Асколи
1 : 0
16.12.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Палермо
1 : 2
01.12.2023
Катанцаро
77' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
2 : 0
26.11.2023
Козенца
78' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Венеция
2 : 1
10.11.2023
Катанцаро
1' - 68'
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
1 : 2
04.11.2023
Модена
1' - 71'
19'
Италия. Серия В, 11 тур
Комо
1 : 0
28.10.2023
Катанцаро
61' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
3 : 0
21.10.2023
Феральписало
61' - 90'
74'
Италия. Серия В, 9 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.10.2023
Катанцаро
85' - 90'
90'
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
1 : 2
01.10.2023
Катанцаро
59' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Катанцаро
1 : 1
27.09.2023
Циттаделла
59' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Бари
2 : 2
24.09.2023
Катанцаро
57' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Катанцаро
0 : 5
17.09.2023
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Лекко
3 : 4
03.09.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Катанцаро
3 : 0
30.08.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Катанцаро
2 : 1
27.08.2023
Тернана
59' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Тернана
1 : 2
19.08.2023
Сампдория
82' - 90'
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