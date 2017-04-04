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Кирилл Комбаров
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
2
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
3
19:47
Видео
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Все новости
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
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19:33
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19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
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19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
22
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
3
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
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18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
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18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
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17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
11
17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
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Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
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16:59
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
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16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
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Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
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Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
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Кирилл Комбаров - статьи
Защитник
Имя
Кирилл
Отчество
Владимирович
Фамилия
Комбаров
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Москва
Гражданство
Воспитаник
СДЮШОР "Динамо" (Москва)
Позиция
Защитник
Дата рождения
22 января 1987 (36 лет)
Рост
181
Вес
73
Статистика
Новости
Статьи
Посты
04.04.2017 09:35
Зобнин, Натхо, Цаллагов и другие супергерои 21-го тура РФПЛ
«Спартак» чуть не потерял очки в игре с «Оренбургом». «Зенит» обыграл удобный для себя «Рубин», ЦСКА выиграл 400-й матч в чемпионатах России, а Фарфан забил первый мяч в РФПЛ. Герои, цифры, факты и голы – в обзоре тура от «Бомбардира».
13
10.12.2016 21:50
Самедов поссорился с Семиным. У России хотят отобрать проведение ЧМ-2018. Дайджест событий дня
Комбаров и Дьяков близки к переходу в тульский «Арсенал». Победитель РФПЛ заработает около пяти миллионов долларов. Братьев Миранчуков могут обменять в «Рубин». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
25.02.2016 23:20
«Реал» уволит Зидана. Леонардо покинул «Анжи». Дайджест событий дня
«Кубань» подписала Селезнева. Комбаров заявлен за «Спартак-2». Российские клубы вылетели из Лиги Европы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
21.02.2016 21:50
Кого еще должен купить «Терек»
Рамзан Кадыров позвал в «Терек» Дмитрия Тарасова, отреагировав на его футболку с изображением Владимира Путина. «Бомбардир» идет дальше, предлагая почетному президенту грозненского клуба еще больше вариантов для усиления состава.
12
21.01.2016 19:00
Мясотряс. Кто ушел или может покинуть «Спартак» зимой
Юра Мовсисян сменил московский «Спартак» на МЛС. Владимир Обухов рвется в «Уфу», а армянин Арас Озбилиз согласен даже на Турцию. «Бомбардир» показывает, кто еще может оказаться не нужен красно-белым в это трансферное окно.
2
19.01.2016 23:45
Кирилл Комбаров сменит «Спартак» на «Динамо». Зидан недоволен Родригесом. Дайджест событий дня
Кокорин выбивает из «Зенита» зарплату уровня Дзюбы. Пато скоро подпишет контракт с «Челси». Виллаш-Боаш рассказал о главном разочаровании от России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16.01.2016 23:45
«Реал» выставил на трансфер Роналду. Смолова зовут в «Зенит». Дайджест событий дня
«Динамо» отказалось продлевать контракт с Кокориным. Финал Лиги чемпионов в 2018 году может пройти в Киеве. Промес верит в «Спартак». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
24.12.2015 19:00
Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск
Духовное просвещение, воспитание детей, тусовки с друзьями – чем занимаются футболисты российского чемпионата в свой отпуск? «Бомбардир» заглянул на страницы игроков в Instagram и выяснил, что к чему.
5
23.12.2015 20:00
Сомнительный «Спартак». Научился ли Федун эффективно тратить деньги?
«Бомбардир» продолжает анализировать зарплатную политику самых обеспеченных клубов российской Премьер-лиги. Следующий на очереди – московский «Спартак».
4
09.12.2015 19:00
Дмитрий Аленичев и воздушный шарик. Что поменялось в «Спартаке» за полгода без Якина
Так ли плох Мурат Якин и его атака? Что изменил Аленичев? Какая главная ошибка нового тренера? «Бомбардир» отвечает на эти вопросы, внимательно изучив игру московских спартаковцев в первой части сезона.
5
08.11.2015 11:00
«Рома» - «Лацио», «Арсенал» - «Тоттенхэм», «Локомотив» - «Зенит» и другие суперматчи воскресенья
Жаркое противостояние «Ромы» и «Лацио» ждет зрителей в Риме. Рурское дерби порадует зрелищем любителей Бундеслиги. «Бомбардир» анонсирует главные матчи уик-энда, давая собственный прогноз и позволяя своим читателям высказать мнение об исходе встреч.
1
07.11.2015 22:00
Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»
Игроки «Спартака» ругаются с главным тренером команды, атмосфера внутри коллектива накалена до предела. Ожидается, что зимой красно-белые откажутся от ряда исполнителей. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать, с кем именно московский клуб должен расстаться.
39
07.11.2015 16:00
Олег Шигаев: «Не так много клубов могут позволить себе трансферы Глушакова и Комбаровых»
Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» могут покинуть защитники Кирилл и Дмитрий Комбаровы, а также полузащитник Денис Глушаков.
9
05.11.2015 23:45
«Локомотив» сыграл вничью с «Бешикташем». «Рубин» уступил «Ливерпулю». Дайджест событий дня
Бензема сознался в шантаже Вальбуэна. «Рубин» находится в поиске нового главного тренера. В сборной России произвели две замены, вызвав Юсупова и Новосельцева. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
18.08.2015 16:11
Антисборная 5-го тура РФПЛ: Лодыгин, Самедов, Виллаш-Боаш и другие
Очередной пермяк, словенский стоп-кран, невезучие участники дерби и блюститель «сухого закона» из «Терека» - в сборной неудачников 5-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
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