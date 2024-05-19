Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Торе Якобсен - статистика

Мюнхен 1860
19 апреля 1997 (29)
#5 | Полузащитник
182 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльверсберг
30
3
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Эльверсберг
0 : 3
19.05.2024
Карлсруэ
54' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
3 : 0
11.05.2024
Эльверсберг
66' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Эльверсберг
4 : 2
05.05.2024
Герта
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Эльверсберг
1 : 1
19.04.2024
Шальке-04
1' - 68'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Санкт-Паули
3 : 4
14.04.2024
Эльверсберг
68' - 90'
70'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Эльверсберг
0 : 0
06.04.2024
Магдебург
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
5 : 0
30.03.2024
Эльверсберг
1' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Эльверсберг
0 : 2
16.03.2024
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
1 : 4
10.03.2024
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
0 : 3
03.03.2024
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гамбург
1 : 0
25.02.2024
Эльверсберг
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Эльверсберг
3 : 1
18.02.2024
Оснабрюк
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Фортуна
1 : 1
10.02.2024
Эльверсберг
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Эльверсберг
2 : 1
04.02.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
56'
25'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганза
2 : 1
27.01.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 2
20.01.2024
Ганновер-96
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Карлсруэ
3 : 2
17.12.2023
Эльверсберг
1' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Эльверсберг
0 : 1
10.12.2023
Нюрнберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Герта
5 : 1
03.12.2023
Эльверсберг
1' - 90'
15'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
4 : 1
25.11.2023
Падерборн
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1 : 2
10.11.2023
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
1 : 2
29.10.2023
Эльверсберг
82' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
3 : 0
20.10.2023
Айнтрахт
83' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
1 : 1
08.10.2023
Эльверсберг
1' - 64'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
1 : 1
01.10.2023
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Веен
0 : 2
23.09.2023
Эльверсберг
1' - 67'
20'
27'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
2 : 1
16.09.2023
Гамбург
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Оснабрюк
0 : 1
03.09.2023
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
0 : 5
26.08.2023
Фортуна
1' - 69'
23'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
18.08.2023
Эльверсберг
1' - 89'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Эльверсберг
1 : 2
05.08.2023
Ганза
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 2
29.07.2023
Эльверсберг
1' - 90'
90'
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+