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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Эльверсберг
Магдебург - Эльверсберг: обзор матча 29 октября 2023
Магдебург
29.10.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Эльверсберг
70'
К. Кремпицки
12'
J. Rochelt
35'
M. Neubauer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Эльверсберг
Желтая карточка
T. Ito
90'
+4
Желтая карточка
Б. Атик
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
К. Сикингер
90'
Желтая карточка
Т. Якобсен
82'
Замена
Т. Якобсен
️️️️
J. Rochelt
76'
Замена
J. Boyamba
️️️️
П. Сток
ГОЛ! 1:2!
К. Кремпицки
Пас отдал
Х. Бокхорн
70'
66'
Замена
D. Martinovic
️️️️
Л. Шнелльбахер
Замена
T. Ito
️️️️
Л. Кастаньос
57'
46'
Замена
M. Feil
️️️️
П. Ваннер
Замена
А. Хоти
️️️️
Д. Лоуренс
46'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
A. Nollenberger
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
M. Neubauer
Пас отдал
Р. Фельхауэр
Замена
S. Gnaka
️️️️
А. Конде
34'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Л. Шулер
34'
12'
ГОЛ! 0:1!
J. Rochelt
Пас отдал
Л. Шнелльбахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
6
Амара Конде
(К)
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
18
Лука Шулер
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
28
Уго Вандермерш
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Эльверсберг
5
Торе Якобсен
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
3-3-1-4
5
Лоуренс
19
Белл Белл
7
Бокхорн
23
Эльфадли
17
6
Конде
30
Чека
18
Шулер
23
Атик
15
Хебер
1
2-1-5
20
10
8
10
Ваннер
5
10
Сток
19
Фельхауэр
24
Шнелльбахер
33
5
Лоуренс
4
Хоти
4
Хоти
5
Лоуренс
6
Конде
8
8
6
Конде
18
Шулер
9
Кастаньос
9
Кастаньос
18
Шулер
17
13
Кремпицки
13
Кремпицки
17
Кастаньос
17
17
Кастаньос
10
5
Якобсен
5
Якобсен
10
10
Сток
22
22
10
Сток
24
Шнелльбахер
10
10
24
Шнелльбахер
10
Ваннер
7
7
10
Ваннер
Остались в запасе
Магдебург
Эльверсберг
30
Noah Kruth
ВР
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
4
Элдин Дзогович
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Остались в запасе
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Магдебург - Эльверсберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Benen, Germany
Стадион:
Авнет Арена
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