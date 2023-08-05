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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Ганза
Эльверсберг - Ганза: обзор матча 05 августа 2023
Эльверсберг
05.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ганза
56'
К. Сикингер
90+10'
Х. Хосе Переа
90+13'
Х. Хосе Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Ганза
90'
+13
ГОЛ! 1:2!
Х. Хосе Переа
90'
+10
ГОЛ! 1:1!
Х. Хосе Переа
90'
+5
Замена
O. Hüsing
️️️️
N. Neidhart
Пенальти не реализован!
J. Rochelt
90'
Желтая карточка
L. Finn Pinckert
87'
86'
Замена
S. Güler
️️️️
К. Шумахер
86'
Замена
L. Hinterseer
️️️️
N. Fröling
Замена
L. Finn Pinckert
️️️️
Р. Фельхауэр
81'
Замена
J. Boyamba
️️️️
M. Feil
80'
Замена
L. Dürholtz
️️️️
Т. Якобсен
80'
77'
Желтая карточка
Я. Бахман
68'
Замена
С. Сингх
️️️️
D. Dressel
68'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
С. Ингелссон
65'
Желтая карточка
С. Ингелссон
60'
Желтая карточка
К. Шумахер
ГОЛ! 1:0!
К. Сикингер
56'
Желтая карточка
К. Сикингер
7'
5'
Желтая карточка
N. Neidhart
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
13
Marcel Correia
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Ганза
14
Яник Бахман
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
16
Nils Fröling
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
8
Simon Rhein
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
3-5
20
10
8
5
Якобсен
33
19
Фельхауэр
23
Сикингер
13
7
2-5
14
Бахман
14
19
Россипал
6
Ингелссон
10
Прегер
10
Шумахер
24
Штраусс
19
Фельхауэр
19
19
19
Фельхауэр
5
Якобсен
11
11
5
Якобсен
7
22
22
7
7
5
5
7
14
9
Сингх
9
Сингх
14
10
Шумахер
22
22
10
Шумахер
6
Ингелссон
9
Переа
9
Переа
6
Ингелссон
16
16
16
16
Остались в запасе
Эльверсберг
Ганза
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
1
Нильс Кербер
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Эльверсберг - Ганза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
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