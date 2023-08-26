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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Фортуна
Эльверсберг - Фортуна: обзор матча 26 августа 2023
Эльверсберг
26.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
0 : 5
Завершен
Фортуна
11'
Ф. Клаус
15'
J. de Wijs
42'
В. Вермей
70'
Х. Цолис (П)
80'
Х. Цолис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Фортуна
80'
ГОЛ! 0:5!
Х. Цолис
Пас отдал
Д. Ястржембски
Замена
A. Sicker
️️️️
П. Сток
79'
73'
Замена
T. Christopher Oberdorf
️️️️
J. de Wijs
73'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вермей
70'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Х. Цолис
Замена
F. Jakel
️️️️
K. Conrad
69'
Замена
L. Dürholtz
️️️️
Т. Якобсен
69'
69'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
E. Iyoha
69'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Ф. Клаус
58'
Замена
Д. Зиберт
️️️️
А. Хоффманн
53'
Желтая карточка
Ф. Клаус
Замена
Л. Шнелльбахер
️️️️
В. Фагир
46'
Замена
J. Boyamba
️️️️
M. Feil
46'
42'
ГОЛ! 0:3!
В. Вермей
Пас отдал
И. Йоуханнессон
Желтая карточка
Т. Якобсен
23'
16'
Желтая карточка
J. de Wijs
15'
ГОЛ! 0:2!
J. de Wijs
Пас отдал
С. Аппелькамп
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Клаус
Пас отдал
С. Аппелькамп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
10
Пауль Сток
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
25
Sebastian Saftig
ЦП
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-5
20
19
10
8
5
Якобсен
4
19
Фагир
7
33
23
Сикингер
4-4-1-1
33
Кастенмайер
4
Хоффманн
30
34
Гавори
25
Циммерманн
16
Энгельхардт
8
30
Клаус
8
Йоуханнессон
8
Аппелькамп
9
Вермей
19
Фагир
24
Шнелльбахер
24
Шнелльбахер
19
Фагир
4
5
5
4
10
Сток
17
17
10
Сток
5
Якобсен
11
11
5
Якобсен
7
22
22
7
30
15
15
30
4
Хоффманн
5
Зиберт
5
Зиберт
4
Хоффманн
30
Клаус
17
Цолис
17
Цолис
30
Клаус
8
27
Ястржембски
27
Ястржембски
8
9
Вермей
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вермей
Остались в запасе
Эльверсберг
Фортуна
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
25
Sebastian Saftig
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
25
Sebastian Saftig
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Эльверсберг - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
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