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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Гамбург
Эльверсберг - Гамбург: обзор матча 16 сентября 2023
Эльверсберг
16.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
9'
J. Rochelt
60'
Л. Шнелльбахер
89'
М. Хейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Гамбург
Желтая карточка
Т. Якобсен
90'
+3
89'
ГОЛ! 2:1!
М. Хейер
Пас отдал
И. ван дер Бремпт
Замена
L. Dürholtz
️️️️
S. Sahin
81'
77'
Желтая карточка
Й. Мефферт
74'
Замена
С. Амбросиус
️️️️
С. Шонлау
Замена
В. Фагир
️️️️
Л. Шнелльбахер
73'
Замена
N. Antonitsch
️️️️
K. Conrad
73'
Желтая карточка
У. Вандермерш
71'
65'
Замена
А. Немет
️️️️
Б. Джатта
65'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Д. Хаджикадунич
Замена
M. Feil
️️️️
П. Ваннер
65'
ГОЛ! 2:0!
Л. Шнелльбахер
60'
50'
Замена
М. Хейер
️️️️
М. Мухайм
46'
Замена
И. Ферай
️️️️
Л. Бенеш
Замена
П. Сток
️️️️
К. Сикингер
46'
Желтая карточка
К. Сикингер
39'
34'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
ГОЛ! 1:0!
J. Rochelt
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
11
Luca Dürholtz
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
3-1-5
20
10
5
Якобсен
8
10
Ваннер
28
Вандермерш
23
Сикингер
5
4
33
4-3-1-2
1
Фернандес
20
ван дер Бремпт
6
Хаджикадунич
4
Шонлау
28
Мухайм
15
Рейс
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
18
Джатта
19
Глатцель
4
35
35
4
8
11
11
8
10
Ваннер
7
7
10
Ваннер
24
Шнелльбахер
19
Фагир
19
Фагир
24
Шнелльбахер
23
Сикингер
10
Сток
10
Сток
23
Сикингер
28
Мухайм
5
Хейер
5
Хейер
28
Мухайм
8
Бенеш
10
Ферай
10
Ферай
8
Бенеш
6
Хаджикадунич
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
6
Хаджикадунич
18
Джатта
90
Немет
90
Немет
18
Джатта
4
Шонлау
5
Амбросиус
5
Амбросиус
4
Шонлау
Остались в запасе
Эльверсберг
Гамбург
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
31
Матео Рааб
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Эльверсберг - Гамбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
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1 : 0
24.10.2026
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