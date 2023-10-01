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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Гройтер Фюрт
Эльверсберг - Гройтер Фюрт: обзор матча 01 октября 2023
Эльверсберг
01.10.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
9'
M. Feil
14'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Гройтер Фюрт
Замена
A. Sicker
️️️️
J. Rochelt
87'
Замена
D. Martinovic
️️️️
П. Сток
87'
82'
Замена
M. Dietz
️️️️
Д. Юнг
82'
Замена
Й. Консбрух
️️️️
Д. Абиама
Желтая карточка
J. Rochelt
74'
73'
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
Замена
П. Ваннер
️️️️
M. Feil
68'
67'
Замена
А. Зиб
️️️️
Т. Лемперле
56'
Замена
Л. Петков
️️️️
Р. Вагнер
46'
Замена
У. Хаддади
️️️️
Ж. Иттер
Замена
S. Sahin
️️️️
F. Jakel
36'
14'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хргота
Пас отдал
Р. Вагнер
ГОЛ! 1:0!
M. Feil
Пас отдал
Л. Шнелльбахер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
28
Уго Вандермерш
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
18
Роберт Вагнер
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
8
Semih Sahin
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
25
Леон Шаффран
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
2-5
20
10
5
Якобсен
24
Шнелльбахер
7
10
Сток
23
Сикингер
33
3-3-1-3
40
Урбиг
21
Юнг
4
27
Иттер
2
Аста
14
Киомурцоглу
17
Гисельман
18
Вагнер
19
Лемперле
10
Хргота
18
Абиама
5
8
8
5
7
10
Ваннер
10
Ваннер
7
10
Сток
10
10
10
Сток
10
17
17
10
27
Иттер
4
Хаддади
4
Хаддади
27
Иттер
21
Юнг
66
66
21
Юнг
18
Абиама
14
Консбрух
14
Консбрух
18
Абиама
18
Вагнер
25
Петков
25
Петков
18
Вагнер
19
Лемперле
9
Зиб
9
Зиб
19
Лемперле
Остались в запасе
Эльверсберг
Гройтер Фюрт
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
28
Tim Boss
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
1
Андреас Линде
ВР
25
Леон Шаффран
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
28
Tim Boss
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
25
Леон Шаффран
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Эльверсберг - Гройтер Фюрт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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