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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Эльверсберг
Фортуна - Эльверсберг: обзор матча 10 февраля 2024
Фортуна
10.02.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Эльверсберг
19'
И. Йоуханнессон
53'
J. Boyamba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Эльверсберг
Желтая карточка
J. de Wijs
90'
+3
87'
Желтая карточка
M. Neubauer
Замена
K. Suso
️️️️
И. Йоуханнессон
83'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Н. Гавори
79'
78'
Замена
M. Feil
️️️️
П. Сток
Замена
C. Daferner
️️️️
А. Хоффманн
78'
78'
Замена
В. Фагир
️️️️
Л. Шнелльбахер
64'
Замена
Т. Якобсен
️️️️
J. Boyamba
Замена
Я. Энгельхардт
️️️️
Й. Немец
64'
Замена
М. Мустафа
️️️️
В. Вермей
64'
Желтая карточка
В. Вермей
63'
53'
ГОЛ! 1:1!
J. Boyamba
Пас отдал
J. Rochelt
46'
Замена
L. Finn Pinckert
️️️️
F. Jakel
ГОЛ! 1:0!
И. Йоуханнессон
Пас отдал
В. Вермей
19'
16'
Замена
F. Le Joncour
️️️️
К. Сикингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
(К)
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
23
Карло Сикингер
ЦЗ
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
10
Пауль Сток
АП
24
Лука Шнелльбахер
(К)
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Эльверсберг
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Кастенмайер
34
Гавори
30
4
Хоффманн
2
25
Циммерманн
22
Танака
8
Йоуханнессон
17
Цолис
9
Вермей
11
Немец
1-2-1-5
20
23
Сикингер
10
8
10
Сток
19
Фельхауэр
5
33
22
28
Вандермерш
11
Немец
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
11
Немец
8
Йоуханнессон
8
8
8
Йоуханнессон
34
Гавори
27
Ястржембски
27
Ястржембски
34
Гавори
4
Хоффманн
33
33
4
Хоффманн
9
Вермей
9
Мустафа
9
Мустафа
9
Вермей
23
Сикингер
3
3
23
Сикингер
22
5
Якобсен
5
Якобсен
22
5
19
19
5
10
Сток
7
7
10
Сток
24
Шнелльбахер
19
Фагир
19
Фагир
24
Шнелльбахер
Остались в запасе
Фортуна
Эльверсберг
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
2
King Samuel Manu
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
2
King Samuel Manu
ЦП
Остались в запасе
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Фортуна - Эльверсберг
2
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
10
Офсайды
1
2
Количество передач
641
407
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Richard Hempel, Germany
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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