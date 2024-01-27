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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганза - Эльверсберг
Ганза - Эльверсберг: обзор матча 27 января 2024
Ганза
27.01.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Эльверсберг
69'
D. Dressel
90+2'
К. Прегер (П)
41'
Л. Шнелльбахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Эльверсберг
90'
+3
Желтая карточка
У. Вандермерш
Желтая карточка
К. Прегер
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Прегер
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
F. Jakel
89'
Замена
J. Boyamba
️️️️
J. Rochelt
88'
Желтая карточка
В. Фагир
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
Я. Бахман
81'
80'
Замена
В. Фагир
️️️️
M. Feil
Замена
К. Шумахер
️️️️
Х. Хосе Переа
70'
Замена
С. Ингелссон
️️️️
Я. ван дер Верфф
70'
Замена
N. Fröling
️️️️
С. Сингх
70'
ГОЛ! 1:1!
D. Dressel
Пас отдал
O. Hüsing
69'
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шнелльбахер
Пас отдал
У. Вандермерш
Желтая карточка
Д. Россбах
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
25
Маркус Колке
(К)
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
34
Jannis Lang
ЦЗ
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
23
Карло Сикингер
ЦЗ
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
24
Лука Шнелльбахер
(К)
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
8
Simon Rhein
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Эльверсберг
5
Торе Якобсен
ОП
25
Sebastian Saftig
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
10
Пауль Сток
АП
28
Tim Boss
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
3-2-3-2
25
Колке
34
5
4
Россбах
19
Россипал
16
ван дер Верфф
14
Бахман
14
9
Сингх
9
Переа
10
Прегер
1-2-1-5
20
23
Сикингер
10
8
10
Ваннер
28
Вандермерш
5
33
19
Фельхауэр
7
16
ван дер Верфф
6
Ингелссон
6
Ингелссон
16
ван дер Верфф
9
Переа
10
Шумахер
10
Шумахер
9
Переа
14
Бахман
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
14
Бахман
9
Сингх
16
16
9
Сингх
10
22
22
10
7
19
Фагир
19
Фагир
7
Остались в запасе
Ганза
Эльверсберг
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
5
Торе Якобсен
ОП
25
Sebastian Saftig
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
10
Пауль Сток
АП
28
Tim Boss
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Остались в запасе
5
Торе Якобсен
ОП
25
Sebastian Saftig
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
10
Пауль Сток
АП
28
Tim Boss
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Ганза - Эльверсберг
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
11
Нарушения
14
9
Офсайды
4
1
Количество передач
285
455
Сейвы
1
2
Точность передач %
60
75
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
11
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Florian Heft, Germany
Стадион:
Остзеештадион
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