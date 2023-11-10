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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Шальке-04 - Эльверсберг
Шальке-04 - Эльверсберг: обзор матча 10 ноября 2023
Шальке-04
10.11.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Эльверсберг
35'
К. Караман
7'
П. Сток
21'
J. Rochelt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Эльверсберг
Желтая карточка
Ю. Кабадайи
90'
+7
89'
Замена
L. Finn Pinckert
️️️️
П. Сток
89'
Замена
П. Ваннер
️️️️
M. Feil
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
Д. Джон Маркин
84'
Замена
Б. Идризи
️️️️
Х. Матрисиани
84'
84'
Замена
D. Martinovic
️️️️
Л. Шнелльбахер
Замена
С. Теродде
️️️️
Б. Ласм
75'
Замена
К. Топп
️️️️
Л. Темпельман
75'
Замена
Д. Латца
️️️️
Д. Дрекслер
58'
54'
Желтая карточка
K. Conrad
52'
Желтая карточка
M. Neubauer
Желтая карточка
К. Караман
45'
+3
37'
Замена
K. Conrad
️️️️
К. Сикингер
ГОЛ! 1:2!
К. Караман
Пас отдал
Т. Оувеян
35'
21'
ГОЛ! 0:2!
J. Rochelt
Пас отдал
П. Сток
Желтая карточка
Д. Джон Маркин
7'
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Сток
Пас отдал
M. Feil
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
(К)
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
8
Semih Sahin
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
33
Maurice Neubauer
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
46
Данни Латца
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Эльверсберг
5
Торе Якобсен
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Ферманн
2
Джон Маркин
26
Калас
35
Камински
2
Оувеян
41
Матрисиани
20
Темпельман
24
Дрекслер
6
Шалленберг
11
Ласм
19
Караман
2-5
20
8
10
10
Сток
5
23
Сикингер
28
Вандермерш
7
24
Дрекслер
46
Латца
46
Латца
24
Дрекслер
41
Матрисиани
22
Идризи
22
Идризи
41
Матрисиани
20
Темпельман
9
Топп
9
Топп
20
Темпельман
11
Ласм
9
Теродде
9
Теродде
11
Ласм
2
Джон Маркин
7
Кабадайи
7
Кабадайи
2
Джон Маркин
10
Сток
19
19
10
Сток
7
10
Ваннер
10
Ваннер
7
23
Сикингер
4
4
23
Сикингер
24
Шнелльбахер
10
10
24
Шнелльбахер
Остались в запасе
Шальке-04
Эльверсберг
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
5
Торе Якобсен
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
5
Торе Якобсен
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Шальке-04 - Эльверсберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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