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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Кайзерслаутерн - Эльверсберг
Кайзерслаутерн - Эльверсберг: обзор матча 18 августа 2023
Кайзерслаутерн
18.08.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Эльверсберг
21'
K. Kraus (П)
68'
Р. Ахе
79'
Ж. Циммер
47'
M. Feil
62'
S. Sahin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайзерслаутерн - Эльверсберг
Желтая карточка
A. Opoku
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
S. Sahin
Желтая карточка
М. Риттер
89'
Замена
L. Lobinger
️️️️
М. Риттер
89'
89'
Замена
F. Jakel
️️️️
Т. Якобсен
87'
Замена
J. Boyamba
️️️️
M. Feil
80'
Замена
Л. Шнелльбахер
️️️️
В. Фагир
80'
Замена
L. Finn Pinckert
️️️️
Р. Фельхауэр
ГОЛ! 3:2!
Ж. Циммер
Пас отдал
D. Hanslik
79'
Желтая карточка
Р. Тачи
73'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ахе
Пас отдал
Ж. Циммер
68'
62'
ГОЛ! 1:2!
S. Sahin
Пас отдал
В. Фагир
Замена
D. Hanslik
️️️️
Р. Тачи
61'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Т. Бойд
56'
Замена
A. Opoku
️️️️
К. Редондо
56'
47'
ГОЛ! 1:1!
M. Feil
Пас отдал
П. Сток
ГОЛ с пенальти! 1:0!
K. Kraus
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
13
Терренс Бойд
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
23
Карло Сикингер
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Кайзерслаутерн
4
Никола Сольдо
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
2-2-1-5
1
Краль
27
Пухач
8
Циммер
29
Тачи
16
Нихуэс
21
Рашль
7
Риттер
33
Эльведи
5
11
Редондо
13
Бойд
3-5
20
10
5
Якобсен
8
10
Сток
19
Фельхауэр
4
33
7
29
Тачи
19
19
29
Тачи
11
Редондо
17
17
11
Редондо
13
Бойд
9
Ахе
9
Ахе
13
Бойд
7
Риттер
9
9
7
Риттер
19
Фельхауэр
19
19
19
Фельхауэр
5
Якобсен
5
5
5
Якобсен
19
Фагир
24
Шнелльбахер
24
Шнелльбахер
19
Фагир
7
22
22
7
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Эльверсберг
4
Никола Сольдо
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
4
Никола Сольдо
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
Остались в запасе
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Кайзерслаутерн - Эльверсберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
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