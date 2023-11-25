Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Падерборн
Эльверсберг - Падерборн: обзор матча 25 ноября 2023
Эльверсберг
25.11.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Падерборн
41'
Л. Шнелльбахер
50'
Л. Шнелльбахер
57'
П. Сток
60'
M. Neubauer
22'
С. Клаас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Падерборн
Желтая карточка
К. Сикингер
90'
+1
Замена
A. Sicker
️️️️
M. Neubauer
90'
Замена
K. Conrad
️️️️
Р. Фельхауэр
90'
89'
Желтая карточка
Ф. Муслия
85'
Желтая карточка
M. Hansen
Замена
П. Ваннер
️️️️
J. Rochelt
76'
Замена
Т. Якобсен
️️️️
S. Sahin
75'
73'
Замена
С. Конте
️️️️
Ф. Бильбия
73'
Замена
И. Анса
️️️️
С. Клаас
Замена
D. Martinovic
️️️️
Л. Шнелльбахер
70'
66'
Желтая карточка
M. Schuster
62'
Замена
А. Гримальди
️️️️
Ф. Платте
62'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Р. Ляйпертц
ГОЛ! 4:1!
M. Neubauer
60'
ГОЛ! 3:1!
П. Сток
Пас отдал
M. Neubauer
57'
ГОЛ! 2:1!
Л. Шнелльбахер
Пас отдал
П. Сток
50'
Желтая карточка
Р. Фельхауэр
48'
46'
Замена
M. Hansen
️️️️
K. Klefisch
ГОЛ! 1:1!
Л. Шнелльбахер
Пас отдал
S. Sahin
41'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Клаас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
8
Semih Sahin
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
10
Пауль Сток
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Падерборн
24
Янник Хут
(К)
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
5
Marco Schuster
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Эльверсберг
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
22
Яннис Хойер
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
22
Mattes Hansen
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
2-5
20
8
10
33
24
Шнелльбахер
19
Фельхауэр
7
23
Сикингер
3-2-2-3
24
Хут
8
Кинсомби
33
26
Муслиу
5
17
13
Ляйпертц
13
Бильбия
36
Платте
23
Обермайр
28
Клаас
8
5
Якобсен
5
Якобсен
8
10
10
Ваннер
10
Ваннер
10
24
Шнелльбахер
10
10
24
Шнелльбахер
33
17
17
33
19
Фельхауэр
4
4
19
Фельхауэр
17
22
22
17
13
Ляйпертц
24
Муслия
24
Муслия
13
Ляйпертц
13
Бильбия
31
Конте
31
Конте
13
Бильбия
36
Платте
39
Гримальди
39
Гримальди
36
Платте
28
Клаас
10
Анса
10
Анса
28
Клаас
Остались в запасе
Эльверсберг
Падерборн
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
30
Pelle Boevink
ВР
22
Яннис Хойер
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
22
Яннис Хойер
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Эльверсберг - Падерборн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Florian Heft, Germany
Новости команд
Все
Эльверсберг
Падерборн
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+