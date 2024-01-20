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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Ганновер-96
Эльверсберг - Ганновер-96: обзор матча 20 января 2024
Эльверсберг
20.01.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
57'
J. Rochelt
60'
F. Jakel
8'
Н. Тресольди
69'
Н. Тресольди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Ганновер-96
Замена
J. Boyamba
️️️️
J. Rochelt
89'
Замена
В. Фагир
️️️️
Л. Шнелльбахер
89'
87'
Замена
Л. Шауб
️️️️
E. Leopold
87'
Замена
М. Дамар
️️️️
С. Эрнст
Замена
Т. Якобсен
️️️️
П. Сток
85'
82'
Замена
Б. Арри-Мби
️️️️
Д. Кен
Замена
M. Feil
️️️️
П. Ваннер
70'
69'
ГОЛ! 2:2!
Н. Тресольди
Пас отдал
Х. Нильсен
Желтая карточка
П. Сток
68'
65'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
А. Фогльзаммер
ГОЛ! 2:1!
F. Jakel
Пас отдал
Р. Фельхауэр
60'
ГОЛ! 1:1!
J. Rochelt
Пас отдал
Л. Шнелльбахер
57'
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Тресольди
Пас отдал
Д. Кен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
23
Карло Сикингер
ЦЗ
8
Semih Sahin
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Пауль Сток
АП
24
Лука Шнелльбахер
(К)
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Эльверсберг
5
Торе Якобсен
ОП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
1
Frank Lehmann
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
1-2-2-5
20
23
Сикингер
8
10
10
Сток
10
Ваннер
19
Фельхауэр
28
Вандермерш
5
33
24
Шнелльбахер
4-1-2-3
20
Цилер
2
Муроя
23
Хальстенберг
49
Люрс
17
Кен
6
Кунце
15
Эрнст
8
9
Фогльзаммер
7
Тресольди
29
10
Сток
5
Якобсен
5
Якобсен
10
Сток
24
Шнелльбахер
19
Фагир
19
Фагир
24
Шнелльбахер
10
Ваннер
7
7
10
Ваннер
10
22
22
10
17
Кен
26
Арри-Мби
26
Арри-Мби
17
Кен
8
21
Шауб
21
Шауб
8
15
Эрнст
20
Дамар
20
Дамар
15
Эрнст
9
Фогльзаммер
36
Тойхерт
36
Тойхерт
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Эльверсберг
Ганновер-96
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
1
Frank Lehmann
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
30
Лео Вайнкауф
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
26
Antonio Foti
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
1
Frank Lehmann
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
26
Antonio Foti
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Эльверсберг - Ганновер-96
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
13
Офсайды
1
4
Количество передач
441
496
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
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