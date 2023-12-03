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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Герта - Эльверсберг
Герта - Эльверсберг: обзор матча 03 декабря 2023
Герта
03.12.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
5 : 1
Завершен
Эльверсберг
12'
Л. Гехтер
23'
Ф. Нидерлехнер
61'
Ф. Нидерлехнер
67'
Ф. Нидерлехнер
71'
Д. Кенни
15'
Т. Якобсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Эльверсберг
89'
Желтая карточка
K. Koffi
85'
Замена
A. Sicker
️️️️
П. Ваннер
85'
Замена
L. Finn Pinckert
️️️️
M. Feil
Замена
G. Christensen
️️️️
Д. Шерхант
81'
Замена
М. Винклер
️️️️
Ф. Резе
73'
Замена
B. Hussein
️️️️
Ф. Нидерлехнер
73'
ГОЛ! 5:1!
Д. Кенни
71'
69'
Замена
K. Koffi
️️️️
П. Сток
69'
Замена
J. Boyamba
️️️️
J. Rochelt
ГОЛ! 4:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
М. Карбовник
67'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Д. Кенни
61'
Замена
С. Превляк
️️️️
Х. Табакович
59'
46'
Замена
S. Sahin
️️️️
У. Вандермерш
Замена
М. Карбовник
️️️️
М. Кемпф
46'
39'
Желтая карточка
K. Conrad
ГОЛ! 2:1!
Ф. Нидерлехнер
23'
15'
ГОЛ! 1:1!
Т. Якобсен
ГОЛ! 1:0!
Л. Гехтер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
11
Фабиан Резе
(К)
ЛВ
8
Бенке Дардаи
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
5
Торе Якобсен
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
33
Maurice Neubauer
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
4
Kevin Conrad
(К)
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
25
Sebastian Saftig
ЦП
1
Frank Lehmann
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Эрнст
41
Клеменс
2
Кемпф
44
Гехтер
31
Дардаи
42
Зеефуик
8
Дардаи
11
Резе
7
Нидерлехнер
9
Табакович
7
Шерхант
2-1-5
20
5
Якобсен
10
10
Ваннер
4
5
19
Фельхауэр
7
10
Сток
2
Кемпф
33
Карбовник
33
Карбовник
2
Кемпф
7
Нидерлехнер
8
8
7
Нидерлехнер
7
Шерхант
24
24
7
Шерхант
11
Резе
10
Винклер
10
Винклер
11
Резе
9
Табакович
14
Превляк
14
Превляк
9
Табакович
7
19
19
7
28
Вандермерш
8
8
28
Вандермерш
10
Ваннер
17
17
10
Ваннер
10
22
22
10
10
Сток
30
30
10
Сток
Остались в запасе
Герта
Эльверсберг
35
Мариус Герсбек
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
25
Sebastian Saftig
ЦП
1
Frank Lehmann
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
18
Tony Rölke
ЦФ
Остались в запасе
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
25
Sebastian Saftig
ЦП
1
Frank Lehmann
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Герта - Эльверсберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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