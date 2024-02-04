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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Кайзерслаутерн
Эльверсберг - Кайзерслаутерн: обзор матча 04 февраля 2024
Эльверсберг
04.02.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
19'
П. Ваннер
56'
Т. Якобсен (П)
45+7'
Р. Ахе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Кайзерслаутерн
90'
+2
Желтая карточка
B. Simakala
Замена
L. Finn Pinckert
️️️️
У. Вандермерш
89'
Замена
L. Dürholtz
️️️️
S. Sahin
89'
Желтая карточка
К. Сикингер
81'
79'
Замена
К. Редондо
️️️️
Т. Пухач
79'
Замена
B. Simakala
️️️️
Ф. Ронстадт
79'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Т. Рашль
Замена
В. Фагир
️️️️
Л. Шнелльбахер
71'
Замена
П. Сток
️️️️
П. Ваннер
71'
66'
Замена
A. Opoku
️️️️
Р. Тачи
66'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Р. Ахе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Якобсен
56'
Замена
M. Feil
️️️️
J. Rochelt
46'
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
Р. Ахе
Пас отдал
Р. Тачи
Желтая карточка
Т. Якобсен
25'
Желтая карточка
S. Sahin
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Ваннер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
23
Карло Сикингер
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
24
Лука Шнелльбахер
(К)
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
26
Филип Калоц
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
7
Марлон Риттер
(К)
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Эльверсберг
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
10
Пауль Сток
АП
7
Manuel Feil
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Кайзерслаутерн
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
32
Афиз Арему
ОП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
2-1-2-1-4
20
23
Сикингер
3
5
Якобсен
10
8
10
Ваннер
24
Шнелльбахер
28
Вандермерш
33
19
Фельхауэр
3-2-1-1-3
1
Краль
6
Туре
33
Эльведи
3
Томяк
34
Ронстадт
27
Пухач
26
Калоц
21
Рашль
9
Ахе
7
Риттер
29
Тачи
28
Вандермерш
19
19
28
Вандермерш
10
Ваннер
10
Сток
10
Сток
10
Ваннер
10
7
7
10
8
11
11
8
24
Шнелльбахер
19
Фагир
19
Фагир
24
Шнелльбахер
27
Пухач
11
Редондо
11
Редондо
27
Пухач
34
Ронстадт
7
7
34
Ронстадт
29
Тачи
17
17
29
Тачи
9
Ахе
81
Стоилькович
81
Стоилькович
9
Ахе
21
Рашль
18
Абиама
18
Абиама
21
Рашль
Остались в запасе
Эльверсберг
Кайзерслаутерн
17
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
32
Афиз Арему
ОП
30
Avdo Spahic
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
17
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Остались в запасе
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
32
Афиз Арему
ОП
30
Avdo Spahic
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Эльверсберг - Кайзерслаутерн
3
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
9
Офсайды
4
3
Количество передач
330
415
Сейвы
1
2
Точность передач %
64
74
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
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