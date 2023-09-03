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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Оснабрюк - Эльверсберг
Оснабрюк - Эльверсберг: обзор матча 03 сентября 2023
Оснабрюк
03.09.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Эльверсберг
79'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Эльверсберг
90'
+2
Замена
A. Sicker
️️️️
J. Rochelt
Желтая карточка
F. Bähr
88'
Замена
J. Wulff
️️️️
L. Kunze
85'
Замена
F. Bähr
️️️️
F. Kleinhansl
85'
82'
Желтая карточка
N. Antonitsch
79'
ГОЛ! 0:1!
В. Фагир
Пас отдал
П. Ваннер
Замена
К. Конте
️️️️
Э. Энгельхардт
71'
Замена
Н. Ниман
️️️️
Х. Макридис
71'
68'
Замена
П. Ваннер
️️️️
П. Сток
68'
Замена
В. Фагир
️️️️
Л. Шнелльбахер
68'
Замена
N. Antonitsch
️️️️
К. Сикингер
Замена
J. Verhoek
️️️️
К. Вридт
57'
46'
Замена
L. Finn Pinckert
️️️️
M. Feil
40'
Желтая карточка
К. Сикингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
14
Харалампос Макридис
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
5
Frederik Jakel
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Оснабрюк
7
Башким Айдини
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
3-2-5
22
Грил
4
25
Виманн
3
13
8
Теше
11
Вридт
3
8
18
Энгельхардт
14
Макридис
3-5
20
10
5
Якобсен
8
10
Сток
23
Сикингер
4
33
7
3
39
39
3
13
10
10
13
14
Макридис
7
Ниман
7
Ниман
14
Макридис
18
Энгельхардт
10
Конте
10
Конте
18
Энгельхардт
11
Вридт
23
23
11
Вридт
23
Сикингер
35
35
23
Сикингер
7
19
19
7
10
Сток
10
Ваннер
10
Ваннер
10
Сток
10
17
17
10
24
Шнелльбахер
19
Фагир
19
Фагир
24
Шнелльбахер
Остались в запасе
Оснабрюк
Эльверсберг
7
Башким Айдини
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
28
Tim Boss
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
7
Башким Айдини
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Boss
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Оснабрюк - Эльверсберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
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