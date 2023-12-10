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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Нюрнберг
Эльверсберг - Нюрнберг: обзор матча 10 декабря 2023
Эльверсберг
10.12.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Нюрнберг
83'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Нюрнберг
90'
+6
Желтая карточка
C. Klaus
90'
+4
Желтая карточка
И. Маркес
Замена
Т. Якобсен
️️️️
S. Sahin
90'
+3
Замена
J. Boyamba
️️️️
J. Rochelt
90'
+3
89'
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
Д. Хаяси
89'
Замена
И. Маркес
️️️️
Й. Кастроп
Замена
D. Martinovic
️️️️
П. Сток
86'
83'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хаяси
Пас отдал
Я. Гьямера
Желтая карточка
Р. Фельхауэр
81'
78'
Желтая карточка
Я. Гьямера
Желтая карточка
У. Вандермерш
75'
Замена
П. Ваннер
️️️️
M. Feil
75'
71'
Замена
C. Klaus
️️️️
К. Матениа
69'
Замена
Я. Гьямера
️️️️
Э. Валентини
61'
Замена
Л. Шлаймер
️️️️
Т. Думан
Желтая карточка
К. Сикингер
26'
19'
Желтая карточка
Д. Хаяси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
28
Уго Вандермерш
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Эльверсберг
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Нюрнберг
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
9
Феликс Локемпер
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
13
Эрик Векессер
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
2-5
20
10
8
33
19
Фельхауэр
7
10
Сток
24
Шнелльбахер
3-1-3-1-2
26
Матениа
22
Валентини
19
Хюбнер
29
Хандверкер
6
Флик
17
Кастроп
8
Думан
44
14
Голлер
15
Гюрлеен
91
Хаяси
8
5
Якобсен
5
Якобсен
8
7
10
Ваннер
10
Ваннер
7
10
22
22
10
10
Сток
10
10
10
Сток
17
Кастроп
4
Маркес
4
Маркес
17
Кастроп
22
Валентини
30
Гьямера
30
Гьямера
22
Валентини
91
Хаяси
9
Локемпер
9
Локемпер
91
Хаяси
26
Матениа
25
25
26
Матениа
8
Думан
37
Шлаймер
37
Шлаймер
8
Думан
Остались в запасе
Эльверсберг
Нюрнберг
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
13
Эрик Векессер
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Остались в запасе
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
13
Эрик Векессер
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Эльверсберг - Нюрнберг
3
4
Всего ударов по воротам
7
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
6
Количество передач
259
175
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
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