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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Эльверсберг
Хольштайн - Эльверсберг: обзор матча 08 октября 2023
Хольштайн
08.10.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Эльверсберг
44'
Т. Беккер
70'
Л. Шнелльбахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Эльверсберг
90'
+1
Желтая карточка
П. Сток
Замена
К. Йоханссон
️️️️
М. Коменда
83'
82'
Замена
D. Martinovic
️️️️
Л. Шнелльбахер
82'
Замена
J. Boyamba
️️️️
J. Rochelt
Замена
B. Simakala
️️️️
Ф. Порат
80'
Желтая карточка
Ф. Порат
71'
Замена
Ш. Мачино
️️️️
Б. Пихлер
71'
Замена
Й. Меес
️️️️
С. Скрыбски
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шнелльбахер
64'
Замена
П. Ваннер
️️️️
M. Feil
64'
Замена
П. Сток
️️️️
Т. Якобсен
ГОЛ! 1:0!
Т. Беккер
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
90
Льюис Холтби
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
5
Торе Якобсен
ЦП
5
Frederik Jakel
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
3-3-1-4
4
Роте
3
8
Беккер
11
Пихлер
16
Сандер
21
Ремберг
7
Скрыбски
90
Холтби
1
Вайнер
3
Коменда
27
Порат
3-5
20
10
8
5
Якобсен
7
28
Вандермерш
19
Фельхауэр
33
23
Сикингер
3
Коменда
5
Йоханссон
5
Йоханссон
3
Коменда
7
Скрыбски
8
Меес
8
Меес
7
Скрыбски
27
Порат
7
7
27
Порат
11
Пихлер
18
Мачино
18
Мачино
11
Пихлер
7
10
Ваннер
10
Ваннер
7
5
Якобсен
10
Сток
10
Сток
5
Якобсен
10
22
22
10
24
Шнелльбахер
10
10
24
Шнелльбахер
Остались в запасе
Хольштайн
Эльверсберг
31
Marcel Engelhardt
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Остались в запасе
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
28
Tim Boss
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Хольштайн - Эльверсберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
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