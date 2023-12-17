Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Эльверсберг
Карлсруэ - Эльверсберг: обзор матча 17 декабря 2023
Карлсруэ
17.12.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Эльверсберг
6'
Д. Бурнич
16'
Б. Зивзивадзе
53'
И. Матанович
29'
П. Ваннер
63'
Л. Шнелльбахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Эльверсберг
Замена
M. Thiede
️️️️
П. Небель
90'
+1
81'
Замена
M. Feil
️️️️
Т. Якобсен
Замена
Ф. Шлюзенер
️️️️
Б. Зивзивадзе
78'
71'
Желтая карточка
П. Сток
Замена
C. Kobald
️️️️
M. Beifus
68'
63'
ГОЛ! 3:2!
Л. Шнелльбахер
Пас отдал
П. Ваннер
54'
Желтая карточка
К. Сикингер
ГОЛ! 3:1!
И. Матанович
53'
Желтая карточка
Л. Йенсен
51'
Желтая карточка
И. Матанович
41'
29'
ГОЛ! 2:1!
П. Ваннер
ГОЛ! 2:0!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
Ф. Хайзе
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бурнич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
13
Ларс Штиндль
(К)
АП
8
Пауль Небель
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
23
Карло Сикингер
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
10
Jannik Rochelt
ЦП
10
Пауль Сток
АП
10
Пауль Ваннер
АП
24
Лука Шнелльбахер
(К)
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Карлсруэ
25
Kai Eisele
ВР
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Эльверсберг
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
4-2-2-3
32
Бормут
4
16
Хайзе
2
Юнг
27
Бурнич
31
Йенсен
13
Штиндль
8
Небель
30
Древес
31
Матанович
11
Зивзивадзе
1-1-1-2-5
20
23
Сикингер
5
Якобсен
10
10
Сток
10
Ваннер
24
Шнелльбахер
28
Вандермерш
5
33
19
Фельхауэр
8
Небель
13
13
8
Небель
4
22
22
4
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
5
Якобсен
7
7
5
Якобсен
Остались в запасе
Карлсруэ
Эльверсберг
25
Kai Eisele
ВР
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Остались в запасе
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
28
Tim Boss
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Карлсруэ - Эльверсберг
2
2
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
5
5
Офсайды
1
1
Количество передач
265
287
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Wildparkstadion, Karlsruhe
Новости команд
Все
Карлсруэ
Эльверсберг
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
2021.10.27 21:39
1
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+