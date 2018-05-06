Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэвид Эдвардс - статистика

Завершил карьеру
3 февраля 1986 (40)
#16 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
26
4
4
4
1
Вулверхэмптон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Кардифф
0 : 0
06.05.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
0 : 4
28.04.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
21.04.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
2 : 2
14.04.2018
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Фулхэм
1 : 0
10.04.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Астон Вилла
3 : 0
03.04.2018
Рединг
1' - 30'
17'
30'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Рединг
1 : 0
30.03.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
13'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Норвич Сити
3 : 2
17.03.2018
Рединг
1' - 90'
32'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
13.03.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Рединг
2 : 2
10.03.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
1 : 1
06.03.2018
Болтон
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
1 : 3
27.02.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
3 : 3
24.02.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
20.02.2018
Рединг
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Мидлсбро
2 : 1
10.02.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
0 : 2
03.02.2018
Миллуолл
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
1 : 3
30.01.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Рединг
0 : 1
20.01.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Барнсли
1 : 1
30.12.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бристоль Сити
2 : 0
26.12.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
1 : 2
23.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
16.12.2017
Рединг
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
2 : 2
11.12.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Сандерленд
1 : 3
02.12.2017
Рединг
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
0 : 0
25.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Болтон
2 : 2
21.11.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
0 : 2
18.11.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Дерби Каунти
2 : 4
04.11.2017
Рединг
1' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
3 : 1
31.10.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рединг
0 : 2
28.10.2017
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
21.10.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лидс
0 : 1
14.10.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рединг
1 : 2
30.09.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Миллуолл
2 : 1
26.09.2017
Рединг
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
1 : 1
23.09.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брентфорд
1 : 1
16.09.2017
Рединг
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
0 : 1
09.09.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
05.08.2017
Мидлсбро
78' - 90'
Главные новости
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
1
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
6
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+