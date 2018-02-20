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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Рединг
Ноттингем Форест - Рединг: обзор матча 20 февраля 2018
Ноттингем Форест
20.02.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
85'
Л. Томлин
90+1'
Д. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Рединг
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Эдвардс
ГОЛ! 1:0!
Л. Томлин
Пас отдал
Д. Лолли
85'
78'
Желтая карточка
К. Гантер
Желтая карточка
Т. Фигейреду
77'
Желтая карточка
Л. Томлин
74'
Желтая карточка
Б. Осборн
62'
37'
Желтая карточка
Л. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
3-3-2-2
25
Пантилимон
2
Дариква
2
Фигейреду
13
Фокс
23
Осборн
4
Коулбэк
26
Уотсон
22
Бреретон
26
Доуэлл
17
Томлин
11
Лолли
3-4-1
1
Манноне
26
Мур
2
Гантер
4
Илори
77
Барроу
4
Келли
10
Бакуна
14
Алуко
18
Мартин
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Рединг
1
Стефанос Капино
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Ноттингем Форест - Рединг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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