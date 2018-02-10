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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Рединг
Мидлсбро - Рединг: обзор матча 10 февраля 2018
Мидлсбро
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
44'
А. Траоре
49'
А. Траоре
78'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Рединг
Желтая карточка
А. Клэйтон
88'
87'
Желтая карточка
Л. Бакуна
83'
Желтая карточка
К. Гантер
78'
ГОЛ! 2:1!
К. Мартин
Пас отдал
П. Клемент
Желтая карточка
Д. Фрэнд
73'
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
С. Даунинг
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
4-3-1-2
12
Рэндольф
5
Шоттон
23
Гибсон
32
Фрэнд
4
Айяла
7
Лидбиттер
16
Хаусон
19
Даунинг
24
Траоре
45
Бэмфорд
39
Жестеде
3-4-2
1
Манноне
4
Илори
26
Мур
2
Гантер
4
Келли
16
Эдвардс
10
Бакуна
14
Алуко
12
МакКлири
10
Бедварссон
Остались в запасе
Мидлсбро
Рединг
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
29
Янн Керморган
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Мидлсбро - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
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