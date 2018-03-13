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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Рединг
Вулверхэмптон - Рединг: обзор матча 13 марта 2018
Вулверхэмптон
13.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 0
Завершен
Рединг
40'
М. Доэрти
58'
Б. Афобе
73'
М. Доэрти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Рединг
Желтая карточка
Р. Беннетт
85'
ГОЛ! 3:0!
М. Доэрти
Пас отдал
И. Кавалейру
73'
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Э. Кошта
58'
54'
Желтая карточка
Д. Эванс
51'
Желтая карточка
К. Гантер
ГОЛ! 1:0!
М. Доэрти
Пас отдал
Б. Дуглас
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
3-3-1-2
26
Радди
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
29
Сайсс
20
Жота
11
Кошта
23
Афобе
4-5-1
31
Яаккола
26
Мур
4
Илори
6
Блэкетт
2
Гантер
24
Клемент
14
Алуко
16
Эдвардс
4
Эванс
77
Барроу
10
Бедварссон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Рединг
1
Уилл Норрис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Вито Манноне
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Вулверхэмптон - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
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