Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 30 марта 2018
Рединг
30.03.2018, пятница, 19:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
13'
С. Алуко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
С. Алуко
90'
+1
82'
Желтая карточка
Д. Линч
Вторая желтая
Я. Керморган
81'
Желтая карточка
Я. Керморган
71'
69'
Желтая карточка
Л. Фримен
58'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
Желтая карточка
К. Мартин
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Алуко
Пас отдал
Д. Эдвардс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-4-1
1
Манноне
26
Мур
2
Гантер
6
Блэкетт
4
Илори
8
Свифт
77
Барроу
14
Алуко
16
Эдвардс
18
Мартин
4-2-2-1
12
Смитис
5
Онуоха
6
Линч
2
Ферлонг
21
Бидуэлл
4
Сковен
24
Кузинс
22
Вшолек
15
Фримен
14
Вашингтон
Остались в запасе
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+