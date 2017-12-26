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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Рединг
Бристоль Сити - Рединг: обзор матча 26 декабря 2017
Бристоль Сити
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
68'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Рединг
Желтая карточка
К. Вудроу
82'
72'
Желтая карточка
Л. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
68'
Желтая карточка
М. Пак
38'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
31'
30'
Желтая карточка
С. Алуко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Филдинг
32
Магнуссон
44
Флинт
17
Бэйкер
23
Брайан
3
Райт
8
Смит
8
Браунхилл
7
Пак
14
Рид
9
Тейлор
3-5-1
1
Манноне
2
Гантер
26
Мур
5
МакШейн
77
Барроу
4
Эванс
16
Эдвардс
10
Бакуна
14
Алуко
10
Бедварссон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Рединг
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Бристоль Сити - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
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Бромли
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Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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