Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Дерби Каунти
Рединг - Дерби Каунти: обзор матча 24 февраля 2018
Рединг
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
3 : 3
Завершен
Дерби Каунти
16'
Л. Келли
32'
М. Барроу
80'
Й. Бедварссон
6'
К. Палмер
35'
Р. Кио
46'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Дерби Каунти
86'
Желтая карточка
С. Карсон
85'
Красная карточка
К. Бэйрд
83'
Желтая карточка
А. Вайманн
83'
Желтая карточка
Р. Кио
Желтая карточка
Л. Мур
83'
ГОЛ! 3:3!
Й. Бедварссон
80'
50'
Желтая карточка
К. Палмер
46'
ГОЛ! 2:3!
Т. Лоуренс
35'
ГОЛ! 2:2!
Р. Кио
Пас отдал
К. Дэйвис
ГОЛ! 2:1!
М. Барроу
Пас отдал
Й. Бедварссон
32'
20'
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ! 1:1!
Л. Келли
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Палмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-5-1
1
Манноне
4
Илори
26
Мур
2
Гантер
14
Алуко
77
Барроу
10
Бакуна
4
Келли
24
Клемент
10
Бедварссон
3-3-1-3
33
Карсон
33
Дэйвис
36
Кио
22
Бэйрд
16
Ледли
29
Ольссон
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
45
Палмер
18
Вайманн
35
Джером
Остались в запасе
Рединг
Дерби Каунти
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Рединг - Дерби Каунти
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Дерби Каунти
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+