Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ипсвич Таун
Рединг - Ипсвич Таун: обзор матча 28 апреля 2018
Рединг
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 4
Завершен
Ипсвич Таун
79'
Д. Спенс
90+1'
Ф. Сирс
90+3'
К. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ипсвич Таун
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
К. Коннолли
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ф. Сирс
79'
ГОЛ! 0:1!
Д. Спенс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
16
Тристан Нидам
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
20
Фредди Сирс
ЦФ
3-4-2
1
Манноне
2
Гантер
26
Мур
4
Илори
8
Свифт
4
Келли
77
Барроу
14
Алуко
29
Керморган
10
Бедварссон
3-2-1-1
33
Биалковски
12
Спенс
3
Кнудсен
4
Уэбстер
6
Коннолли
30
Кенлок
16
Нидам
29
Карайол
Остались в запасе
Рединг
Ипсвич Таун
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Рединг - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Ипсвич Таун
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+