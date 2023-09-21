Ante Crnac - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Ante Crnac
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Ante Crnac
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|0:4
|Аталанта (Бергамо)
|30.11.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|26.10.2023
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|0:1
|Штурм (Грац)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)