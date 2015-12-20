Роел Брауверс - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Роел
|Фамилия
|Брауверс
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хеерлен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|192
|Вес
|82
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Роел
|Фамилия
|Брауверс
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хеерлен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|192
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|76' -90'
|Дармштадт (Дармштадт)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.05.2016
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:1
|Байер (Леверкузен)
|18.03.2016
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|12.03.2016
|72' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|28.02.2016
|86' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|20.02.2016
|90' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Кельн (Кельн)
|14.02.2016
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|3:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|29.01.2016
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|20.12.2015
|73' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:2
|Дармштадт (Дармштадт)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|5:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Бавария (Мюнхен)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Ингольштадт (Ингольштадт)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:5
|Боруссия (Менхенгладбах)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|11.09.2015
|1' -55'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:3
|Гамбург (Гамбург)
|30.08.2015
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|4:0
|Боруссия (Менхенгладбах)