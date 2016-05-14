Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роел Брауверс - статистика

Завершил карьеру
28 ноября 1981 (44), Хеерлен
#4 | Защитник
192 см | 82 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
0 : 2
14.05.2016
Боруссия М
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
2 : 1
07.05.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
2 : 1
18.03.2016
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия М
3 : 0
12.03.2016
Айнтрахт
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
2 : 1
05.03.2016
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 2
28.02.2016
Боруссия М
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
1 : 0
20.02.2016
Кельн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3 : 2
14.02.2016
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
1 : 0
29.01.2016
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 2
20.12.2015
Дармштадт
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
5 : 0
12.12.2015
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
3 : 1
05.12.2015
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
3 : 3
28.11.2015
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
21.11.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
0 : 0
07.11.2015
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
3 : 1
25.10.2015
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1 : 5
17.10.2015
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
2 : 0
03.10.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 3
26.09.2015
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
4 : 2
23.09.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
0 : 3
11.09.2015
Гамбург
1' - 55'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
2 : 1
30.08.2015
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
1 : 2
23.08.2015
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
4 : 0
15.08.2015
Боруссия М
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
2
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
4
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
7
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+