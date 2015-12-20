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    Роел Брауверс - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Роел
    Фамилия Брауверс
    Команда Рода
    Состав Основной
    Родной город Хеерлен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 ноября 1981 (41 год)
    Рост 192
    Вес 82
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 76' -90' Дармштадт (Дармштадт) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    07.05.2016 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:1 Байер (Леверкузен)
    18.03.2016 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    12.03.2016 72' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    05.03.2016 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    28.02.2016 86' -90' Аугсбург (Аугсбург) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    20.02.2016 90' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Кельн (Кельн)
    14.02.2016 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 3:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    29.01.2016 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    20.12.2015 73' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:2 Дармштадт (Дармштадт)
    12.12.2015 Был в запасе Байер (Леверкузен) 5:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    05.12.2015 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Бавария (Мюнхен)
    28.11.2015 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:3 Боруссия (Менхенгладбах)
    21.11.2015 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    07.11.2015 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Ингольштадт (Ингольштадт)
    25.10.2015 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    17.10.2015 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:5 Боруссия (Менхенгладбах)
    03.10.2015 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    26.09.2015 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 1:3 Боруссия (Менхенгладбах)
    23.09.2015 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 4:2 Аугсбург (Аугсбург)
    11.09.2015 1' -55' Боруссия (Менхенгладбах) 0:3 Гамбург (Гамбург)
    30.08.2015 1' -90' Вердер (Бремен) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    23.08.2015 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Майнц (Майнц)
    15.08.2015 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 4:0 Боруссия (Менхенгладбах)
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