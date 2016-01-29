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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 29 января 2016
Майнц
29.01.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
21'
К. Клеменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
Замена
П. де Бласис
️️️️
Х. Самперио
89'
86'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ю. Корб
80'
Желтая карточка
Ю. Корб
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Ю. Малли
79'
70'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Й. Хофманн
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Й. Муто
67'
64'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
61'
Замена
Т. Азар
️️️️
И. Траоре
ГОЛ! 1:0!
К. Клеменс
Пас отдал
Х. Самперио
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
33
Мунир Бузиан
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Кариус
16
Белл
27
Балогун
18
Бросински
14
Баумгартлингер
46
Латца
29
Самперио
17
Клеменс
10
Малли
11
Муто
33
Бузиан
3-2-1-3-1
1
Зоммер
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
13
Хинтереггер
4
Корб
17
Вендт
19
Джонсон
16
Траоре
13
Штиндль
7
Хофманн
11
Раффаэл
10
Малли
20
Фрай
20
Фрай
10
Малли
11
Муто
9
Кордоба
9
Кордоба
11
Муто
29
Самперио
8
де Бласис
8
де Бласис
29
Самперио
16
Траоре
9
Азар
9
Азар
16
Траоре
4
Корб
18
Дрмич
18
Дрмич
4
Корб
7
Хофманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Хофманн
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Майнц - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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