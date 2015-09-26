Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 26 сентября 2015
Штутгарт
26.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия М
40'
Д. Гинчек (П)
16'
Г. Джака
20'
К. Гентнер (АГ)
90'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия М
90'
ГОЛ! 1:3!
Раффаэл
Желтая карточка
С. Ди
88'
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Баумгартль
88'
Замена
Я. Климент
️️️️
К. Гентнер
82'
81'
Замена
Т. Азар
️️️️
П. Херрманн
78'
Желтая карточка
Я. Зоммер
68'
Замена
А. Хан
️️️️
М. Дауд
68'
Замена
А. Домингес
️️️️
Ю. Корб
Желтая карточка
К. Гентнер
64'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
63'
Желтая карточка
Т. Шунич
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Гинчек
40'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Гентнер
Желтая карточка
Т. Баумгартль
16'
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джака
Пас отдал
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-2-2-2
22
Тытонь
17
Кляйн
32
Баумгартль
44
Шунич
2
Инсуа
4
Гентнер
20
Ди
18
Костич
10
Дидави
11
Вернер
10
Гинчек
4-1-2-2-1
1
Зоммер
6
Нордтвейт
4
Корб
15
Кристенсен
17
Вендт
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
7
Херрманн
13
Штиндль
11
Раффаэл
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
32
Баумгартль
22
Харник
22
Харник
32
Баумгартль
4
Гентнер
9
Климент
9
Климент
4
Гентнер
81
Дауд
28
Хан
28
Хан
81
Дауд
4
Корб
18
Домингес
18
Домингес
4
Корб
7
Херрманн
9
Азар
9
Азар
7
Херрманн
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Боруссия М
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+