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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 18 марта 2016
Шальке-04
18.03.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
59'
М. Хинтереггер (АГ)
83'
Л. Горецка
79'
А. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
Замена
М. Фридрих
️️️️
Л. Сане
88'
ГОЛ! 2:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Л. Сане
83'
81'
Замена
А. Хан
️️️️
Т. Азар
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Кристенсен
Пас отдал
Л. Штиндль
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Майер
76'
75'
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Дауд
70'
Замена
И. Траоре
️️️️
Ф. Джонсон
Желтая карточка
С. Колашинац
64'
Замена
Д. Аого
️️️️
А. Шепф
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Хинтереггер
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
3-1-3-2-1
1
Ферманн
23
Колашинац
32
Матип
27
Ритер
33
Нойштедтер
18
Шепф
23
Хейбьерг
27
Горецка
7
Майер
10
Сане
9
Ди Санто
4-1-2-2-1
1
Зоммер
6
Нордтвейт
13
Хинтереггер
15
Кристенсен
30
Эльведи
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
18
Шепф
3
Аого
3
Аого
18
Шепф
10
Сане
5
Фридрих
5
Фридрих
10
Сане
7
Майер
20
Бельханда
20
Бельханда
7
Майер
19
Джонсон
16
Траоре
16
Траоре
19
Джонсон
81
Дауд
7
Херрманн
7
Херрманн
81
Дауд
9
Азар
28
Хан
28
Хан
9
Азар
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
13
Фабиан Гифер
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
30
Йоханнес Гайс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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