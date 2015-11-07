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Боруссия М - Ингольштадт
Боруссия М - Ингольштадт: обзор матча 07 ноября 2015
Боруссия М
07.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ингольштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ингольштадт
90'
+1
Замена
М. Кристиансен
️️️️
М. Хартманн
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Раффаэл
88'
Вторая желтая
Г. Джака
86'
84'
Желтая карточка
А. Моралес
Замена
Т. Азар
️️️️
И. Траоре
79'
77'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Л. Хинтерсер
Желтая карточка
А. Домингес
74'
67'
Желтая карточка
К. Энгель
67'
Замена
К. Энгель
️️️️
П. Гросс
59'
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
Й. Дрмич
️️️️
М. Дауд
51'
49'
Желтая карточка
П. Гросс
37'
Желтая карточка
М. Леки
31'
Желтая карточка
Р. Брежери
Желтая карточка
Г. Джака
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
18
Домингес
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
3-2-1-2-1
28
Озкан
21
Хюбнер
18
Брежери
29
Зуттнер
28
Левелс
34
Матип
13
Гросс
7
Леки
9
Хартманн
16
Хинтерсер
11
Раффаэл
30
Эльведи
30
Эльведи
11
Раффаэл
16
Траоре
9
Азар
9
Азар
16
Траоре
81
Дауд
18
Дрмич
18
Дрмич
81
Дауд
16
Хинтерсер
21
Да Коста
21
Да Коста
16
Хинтерсер
13
Гросс
22
Энгель
22
Энгель
13
Гросс
9
Хартманн
13
Кристиансен
13
Кристиансен
9
Хартманн
Остались в запасе
Боруссия М
Ингольштадт
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Боруссия М - Ингольштадт
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Боруссия-Парк
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