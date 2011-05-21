Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хуанра
Статистика
Хуанра - статистика
Завершил карьеру
24 апреля 1980 (46)
#3 | Защитник
183 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эркулес
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эркулес
0 : 0
21.05.2011
Спортинг
46' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
15.05.2011
Эркулес
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 36 тур
Эркулес
2 : 2
11.05.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эркулес
2 : 3
07.05.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
3 : 1
01.05.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эркулес
1 : 0
24.04.2011
Депортиво
1' - 72'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 1
17.04.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эркулес
0 : 0
10.04.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
03.04.2011
Эркулес
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 29 тур
Эркулес
0 : 4
20.03.2011
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал
2 : 0
12.03.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эркулес
1 : 2
06.03.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 0
02.03.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эркулес
0 : 0
27.02.2011
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
20.02.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эркулес
2 : 1
13.02.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
2 : 0
06.02.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
3 : 0
03.01.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
0 : 0
20.12.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3 : 0
07.11.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эркулес
1 : 3
30.10.2010
Реал
Был в запасе
Главные новости
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент сообщил подробности сложных переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
3
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
5
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
4
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+