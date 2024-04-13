Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Niccolò Pietra
Статистика
Niccolò Pietra - статистика
Завершил карьеру
#15 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 33 тур
Парма
2 : 0
13.04.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Специя
1 : 1
06.04.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Специя
2 : 1
01.04.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Реджана 1919
0 : 0
16.03.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Специя
0 : 2
28.02.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Тернана
1 : 1
11.02.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Специя
1 : 1
03.02.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Пиза
2 : 3
27.01.2024
Специя
62' - 90'
90'
Италия. Серия В, 21 тур
Специя
0 : 1
20.01.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Комо
4 : 0
13.01.2024
Специя
88' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Специя
1 : 1
26.12.2023
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Циттаделла
2 : 1
23.12.2023
Специя
1' - 90'
79'
Италия. Серия В, 17 тур
Специя
1 : 0
15.12.2023
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Асколи
1 : 2
09.12.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Специя
0 : 1
02.12.2023
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
2 : 1
24.11.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Специя
2 : 2
12.11.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Лекко
0 : 0
08.11.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Специя
0 : 0
28.10.2023
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
2 : 2
23.10.2023
Специя
90' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Феральписало
1 : 2
30.09.2023
Специя
64' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Специя
0 : 0
26.09.2023
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
1 : 2
23.09.2023
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Венеция
1 : 0
15.09.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
0 : 1
03.09.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Катанцаро
3 : 0
30.08.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Зюйдтироль
3 : 3
20.08.2023
Специя
Был в запасе
Главные новости
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
19:19
«Краснодар» разгромил «Ростов» на выезде (3:0)
19:12
Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
18:46
8
Карпин рассказал, какие чувства у него вызывает выступление российских игроков в Европе
17:59
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
1
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
3
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+