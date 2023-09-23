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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Реджана 1919
Специя - Реджана 1919: обзор матча 23 сентября 2023
Специя
23.09.2023, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 6 тур
1 : 2
Завершен
Реджана 1919
90+5'
Ф. Пио Эспозито
50'
С. Гондо
81'
С. Гондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Реджана 1919
ГОЛ! 1:2!
Ф. Пио Эспозито
Пас отдал
С. Эспозито
90'
+5
85'
Замена
F. Nardi
️️️️
Ж. Антист
85'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
А. Бьянко
Желтая карточка
С. Эспозито
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
С. Гондо
Пас отдал
М. Портанова
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Д. Николау
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Барди
73'
Желтая карточка
М. Сампиризи
71'
Желтая карточка
Ж. Антист
66'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
Н. Гирма
65'
Замена
L. Libutti
️️️️
Э. Пьераньоло
Замена
С. Элиа
️️️️
Д. Верде
60'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Ф. Кассата
60'
54'
Замена
П. Шиминьски
️️️️
А. Маркандалли
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Ф. Бандинелли
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Гондо
Пас отдал
Э. Пьераньоло
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Реца
46'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
40'
37'
Желтая карточка
Н. Гирма
35'
Желтая карточка
Э. Пьераньоло
Желтая карточка
Д. Николау
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
80
Натан Гирма
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Седрик Гондо
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Специя
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
80
Рашид Куда
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Реджана 1919
99
Alex Sposito
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
23
S. Pettinari
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
4-1-2-3
1
Дронговски
13
Реца
43
Николау
5
Мюль
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
29
Кассата
23
Бандинелли
16
Антонуччи
9
Моро
10
Верде
4-3-1-2
22
Барди
31
Сампиризи
19
Романья
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
80
Гирма
77
Кабаши
42
Бьянко
90
Портанова
9
Антист
11
Гондо
13
Реца
8
Моутинью
8
Моутинью
13
Реца
29
Кассата
8
Экдаль
8
Экдаль
29
Кассата
23
Бандинелли
14
Журковски
14
Журковски
23
Бандинелли
10
Верде
71
Элиа
71
Элиа
10
Верде
43
Николау
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
43
Николау
27
Маркандалли
25
Шиминьски
25
Шиминьски
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
17
17
70
Пьераньоло
42
Бьянко
89
Чрнигой
89
Чрнигой
42
Бьянко
80
Гирма
11
11
80
Гирма
9
Антист
24
24
9
Антист
Остались в запасе
Специя
Реджана 1919
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
80
Рашид Куда
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
S. Pettinari
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
80
Рашид Куда
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
S. Pettinari
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Специя - Реджана 1919
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
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