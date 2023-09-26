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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Брешиа
Специя - Брешиа: обзор матча 26 сентября 2023
Специя
26.09.2023, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 7 тур
0 : 0
Завершен
Брешиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Брешиа
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бизоли
Желтая карточка
Р. Куда
89'
Замена
С. Элиа
️️️️
Ф. Бандинелли
84'
83'
Желтая карточка
А. Кистана
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Л. Моро
74'
Замена
М. Антонуччи
️️️️
Д. Верде
73'
69'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Г. Мончини
69'
Замена
Д. Боррелли
️️️️
Ф. Бианки
Замена
Р. Куда
️️️️
Ш. Журковски
64'
Замена
С. Эспозито
️️️️
А. Экдаль
63'
58'
Замена
М. Фарес
️️️️
Б. Бьярнасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
15
Niccolò Pietra
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
4-4-2
1
Дронговски
13
Реца
43
Николау
13
Бертола
98
Амьен-Аду
29
Кассата
14
Журковски
23
Бандинелли
8
Экдаль
9
Моро
10
Верде
3-4-3
19
Леццерини
66
Папетти
51
Кистана
25
Бизоли
25
Галацци
8
Бьярнасон
24
Мангравити
4
24
Дикман
11
Мончини
9
Бианки
8
Экдаль
94
Эспозито
94
Эспозито
8
Экдаль
14
Журковски
80
Куда
80
Куда
14
Журковски
23
Бандинелли
71
Элиа
71
Элиа
23
Бандинелли
9
Моро
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Моро
10
Верде
16
Антонуччи
16
Антонуччи
10
Верде
8
Бьярнасон
93
Фарес
93
Фарес
8
Бьярнасон
11
Мончини
72
Ольцер
72
Ольцер
11
Мончини
9
Бианки
29
Боррелли
29
Боррелли
9
Бианки
Остались в запасе
Специя
Брешиа
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Лука Готти
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Специя - Брешиа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
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