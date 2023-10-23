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Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Специя
Палермо - Специя: обзор матча 23 октября 2023
Палермо
23.10.2023, понедельник, 21:30
Италия. Серия В, 10 тур
2 : 2
Завершен
Специя
73'
Л. Манкузо
90+14'
Л. Штулац
31'
А. Реца
70'
Ф. Пио Эспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Специя
ГОЛ! 2:2!
Л. Штулац
90'
+14
90'
+12
Вторая желтая
Н. Бертола
90'
+1
Замена
N. Pietra
️️️️
А. Реца
90'
Желтая карточка
Д. Николау
Желтая карточка
П. Чеккарони
87'
78'
Замена
Р. Куда
️️️️
Ш. Журковски
78'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
С. Элиа
Замена
G. Aurelio
️️️️
К. Лунд
75'
Замена
Л. Штулац
️️️️
Я. Сегре
74'
Замена
Э. Солери
️️️️
М. Луиджи Брунори
74'
ГОЛ! 1:2!
Л. Манкузо
Пас отдал
К. Лунд
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Пио Эспозито
Пас отдал
Ш. Журковски
64'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Ф. Кассата
64'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Л. Моро
63'
Желтая карточка
Ш. Журковски
57'
Желтая карточка
Б. Дронговски
Замена
A. Vasic
️️️️
Л. Хендерсон
46'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
Р. Инсинье
46'
Желтая карточка
Ф. Лучионе
36'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Реца
17'
Желтая карточка
Н. Бертола
7'
Желтая карточка
Ф. Кассата
Желтая карточка
М. Луиджи Брунори
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
8
Якопо Сегре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
30
Никола Валенте
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-2-2-2
25
Лунд
15
Лучионе
32
Чеккарони
37
Матею
6
Гомес
8
Сегре
6
Хендерсон
29
Ди Франческо
94
Инсинье
99
Брунори
22
4-1-2-1-2
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
13
Бертола
43
Николау
13
Реца
94
Эспозито
29
Кассата
14
Журковски
71
Элиа
16
Антонуччи
9
Моро
25
Лунд
24
24
25
Лунд
8
Сегре
4
Штулац
4
Штулац
8
Сегре
6
Хендерсон
14
14
6
Хендерсон
94
Инсинье
11
Манкузо
11
Манкузо
94
Инсинье
99
Брунори
92
Солери
92
Солери
99
Брунори
71
Элиа
8
Моутинью
8
Моутинью
71
Элиа
13
Реца
15
15
13
Реца
29
Кассата
23
Бандинелли
23
Бандинелли
29
Кассата
14
Журковски
80
Куда
80
Куда
14
Журковски
9
Моро
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Моро
Остались в запасе
Палермо
Специя
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
30
Никола Валенте
ЦП
Главный тренер
Диего Бортолуцци
41
Йерун Зут
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
30
Никола Валенте
ЦП
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Палермо - Специя
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
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