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Расписание матчей
Италия. Серия B
Лекко - Специя
Лекко - Специя: обзор матча 08 ноября 2023
Лекко
08.11.2023, среда, 20:30
Италия. Серия В, 2 тур
0 : 0
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лекко - Специя
86'
Желтая карточка
А. Экдаль
84'
Желтая карточка
Ф. Пио Эспозито
Замена
M. Tordini
️️️️
Н. Бусо
83'
Желтая карточка
Д. Крочата
81'
75'
Желтая карточка
Ф. Кассата
73'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
Р. Куда
73'
Замена
Д. Верде
️️️️
Л. Моро
70'
Желтая карточка
А. Реца
Замена
M. Battistini
️️️️
A. Bianconi
68'
66'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
М. Антонуччи
Замена
️️️️
D. Guglielmotti
46'
37'
Желтая карточка
Р. Куда
Желтая карточка
D. Guglielmotti
37'
17'
Желтая карточка
Н. Бертола
Желтая карточка
А. Серсанти
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лекко
1
Riccardo Melgrati
ВР
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
7
Николо Бусо
ЦФ
32
Франко Лепоре
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
8
Альбин Экдаль
(К)
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-3-3
1
4
17
44
6
21
Крочата
5
Серсанти
17
Ионицэ
9
32
Лепоре
7
Бусо
4-1-2-1-2
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
5
Мюль
13
Бертола
13
Реца
94
Эспозито
8
Экдаль
80
Куда
71
Элиа
9
Моро
16
Антонуччи
6
13
13
6
7
Бусо
11
11
7
Бусо
80
Куда
29
Кассата
29
Кассата
80
Куда
9
Моро
10
Верде
10
Верде
9
Моро
16
Антонуччи
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
16
Антонуччи
Остались в запасе
Лекко
Специя
22
Umberto Saracco
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
22
Umberto Saracco
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Лекко - Специя
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Marco Monaldi, Italy
Стадион:
Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco
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2
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