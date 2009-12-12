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    Стив Симонсен - статистика

    Вратарь
    Имя Стив
    Фамилия Симонсен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 апреля 1979 (43 года)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 3 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    05.05.2010 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.05.2010 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    01.02.2010 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    16.01.2010 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    05.01.2010 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:2 Фулхэм (Лондон)
    28.12.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    26.12.2009 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.12.2009 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.12.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    05.12.2009 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    28.11.2009 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.11.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Портсмут (Портсмут)
    08.11.2009 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    31.10.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    24.10.2009 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.10.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    04.10.2009 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.09.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    19.09.2009 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.09.2009 41' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Челси (Лондон)
    29.08.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    22.08.2009 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.08.2009 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    15.08.2009 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Бернли (Бернли)
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