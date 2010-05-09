Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стив Симонсен - статистика

Завершил карьеру
3 апреля 1979 (47)
#1 | Вратарь
188 см | 80 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
3
-5
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
09.05.2010
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
0 : 1
05.05.2010
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
0 : 0
01.05.2010
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Сандерленд
0 : 0
01.02.2010
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
1 : 1
16.01.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
3 : 2
05.01.2010
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
0 : 1
28.12.2009
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
2 : 0
26.12.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1 : 0
19.12.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сток Сити
2 : 2
12.12.2009
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
2 : 0
05.12.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Блэкберн
0 : 0
28.11.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Сток Сити
1 : 0
22.11.2009
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2 : 1
08.11.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сток Сити
2 : 2
31.10.2009
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 1
24.10.2009
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сток Сити
2 : 1
17.10.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
1 : 1
04.10.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сток Сити
0 : 2
26.09.2009
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Болтон
1 : 1
19.09.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Сток Сити
1 : 2
12.09.2009
Челси
41' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Сток Сити
1 : 0
29.08.2009
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
22.08.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
4 : 0
19.08.2009
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сток Сити
2 : 0
15.08.2009
Бернли
Был в запасе
Главные новости
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
4
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+