|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|3
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.05.2010
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.02.2010
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|16.01.2010
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|05.01.2010
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:2
|Фулхэм (Лондон)
|28.12.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|26.12.2009
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.12.2009
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.11.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Портсмут (Портсмут)
|08.11.2009
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|24.10.2009
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|04.10.2009
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.09.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.09.2009
|41' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Челси (Лондон)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.08.2009
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.08.2009
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Бернли (Бернли)