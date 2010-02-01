Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 01 февраля 2010
Сандерленд
01.02.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Сток Сити
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Л. Каттермол
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
Замена
Р. Делап
️️️️
С. Диао
Желтая карточка
Р. Фуллер
Желтая карточка
Д. Менса
Замена
Б. Зенден
️️️️
Э. Рид
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Т. Шанли
Желтая карточка
Л. Каттермол
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
17'
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
А. Файе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
3-2-3-2
1
Гордон
6
Тернер
26
Менса
27
Цана
3
МакКартни
6
Килгаллон
11
Рид
6
Каттермол
10
Мальбранк
9
Джонс
10
Бент
4-4-2
29
Соренсен
25
Файе
6
Хут
17
Шоукросс
3
Хиггинботэм
4
Уайтхэд
12
Уилэн
15
Диао
26
Этерингтон
11
Сидибе
9
Шанли
6
Каттермол
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Каттермол
11
Рид
7
Зенден
7
Зенден
11
Рид
10
Мальбранк
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Мальбранк
25
Файе
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
25
Файе
15
Диао
5
Делап
5
Делап
15
Диао
9
Шанли
19
Фуллер
19
Фуллер
9
Шанли
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Сток Сити
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+