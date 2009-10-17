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Сток Сити - Вест Хэм
Сток Сити - Вест Хэм: обзор матча 17 октября 2009
Сток Сити
17.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
11'
Д. Битти (П)
69'
Д. Битти
34'
М. Апсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Хэм
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
Г. Франко
️️️️
Д. Коллисон
Желтая карточка
З. Хайнс
Замена
Д. Китсон
️️️️
Д. Битти
Замена
Д. Станислас
️️️️
Р. Ковач
Замена
З. Хайнс
️️️️
А. Диаманти
Замена
Г. Уилэн
️️️️
С. Диао
Желтая карточка
К. Коул
ГОЛ! 2:1!
Д. Битти
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
Р. Делап
Желтая карточка
Р. Шоукросс
ГОЛ! 1:1!
М. Апсон
Желтая карточка
С. Диао
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Битти
11'
10'
Желтая карточка
Ж. Фобер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
20
Завон Хайнс
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
6
Хут
17
Шоукросс
25
Файе
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
15
Диао
5
Делап
44
Битти
19
Фуллер
4-4-1-1
31
Грин
36
Фобер
4
Апсон
5
Томкинс
6
Илунга
10
Коллисон
85
Бехрами
15
Ковач
16
Нобл
23
Диаманти
24
Коул
5
Делап
11
Лоуренс
11
Лоуренс
5
Делап
15
Диао
12
Уилэн
12
Уилэн
15
Диао
44
Битти
18
Китсон
18
Китсон
44
Битти
15
Ковач
19
Станислас
19
Станислас
15
Ковач
23
Диаманти
20
Хайнс
20
Хайнс
23
Диаманти
10
Коллисон
9
Франко
9
Франко
10
Коллисон
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Хэм
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Питер Куруч
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Сток Сити - Вест Хэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
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